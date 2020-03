BAGNARA CALABRA Daniele Vindigni: "Basta scrivere assurdità, non ho alcun sintomo da Covid-19"

BAGNARA CALABRA"Ho deciso di scrivere questo post per placare le assurdità che circolano in merito alla mia condizione di salute, e a quella degli altri componenti della mia Ditta, nessuno di noi al momento presenta sintomi riconducibili al Covid-19. Purtroppo io e un mio collaboratore per questioni lavorative siamo entrati in contatto con una famiglia dove è stata accertata successivamente la positività al coronavirus, e nonostante come da disposizioni eravamo muniti di mascherina, guanti e quant’altro, siamo stati messi in quarantena obbligatoria in attesa di sottoporci al tampone.

Quindi, solo io e il mio collaboratore, non altri. Mio padre, mio zio e mio cugino non hanno avuto alcun contatto pertanto sono solo chiamati a restare a casa come tutti voi, del resto. Tengo a precisare che siamo abituati ad essere molto professionali e pertanto da sempre operiamo utilizzando le giuste precauzioni nel nostro lavoro a maggior ragione lo facciamo ora perché siamo persone come voi, con coscienza e abbiamo anche noi i nostri affetti da proteggere. Pertanto al momento posso tranquillizzarvi dicendo che non c’è nessun caso di Covid-19 nel nostro comune e speriamo non ci sia per il bene di tutti. Poi consiglio per passarvi il tempo di fare calzini ai ferri e non di creare stupidi allarmismi che non fanno bene a nessuno. Ricordate che un conto è entrare in contatto con una persona positiva un altro è esserlo". Così Daniele Vindigni, delle Onoranze Funebri Vindigni, che ci tiene a rendere noto quanto è successo nei giorni scorsi a lui e a un suo collaboratore.

Red