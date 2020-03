SCILLA Sopralluogo del vice prefetto De Lucia all'ex ospedale. Sono 80 i posti letto ricavabili

samule de lucia Il vice prefetto Samuele De Lucia e l'architetto Bruno Doldo, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo allo "Scillesi d'America" per constatare lo stato dei luoghi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19. L'ex nosocomio oggi Casa della Salute mai attivata, si presenta in buone condizioni con cinque piani disponibili per accogliere ottanta posti letto.

L'edificio necessita di interventi di pulizia e sanificazione dei locali e anche di lavori di manutenzione per alcune infiltrazioni d'acqua causate dalla trascuratezza dei luoghi. I costi previsti per gli interventi di riparazione non sarebbero eccessivi. <<La sua apertura in questa emergenza - ha dichiarato la Commissione - può rappresentare una efficace risorsa per sopperire alle carenze di natura sanitaria del comprensorio per una maggiore e più razionale distribuzione dei degenti della quale trarrebbe giovamento l'intero sistema sanitario locale. Vi è da parte della cittadinanza intera - continua - una rinnovata attenzione sullo "Scillesi d'America" evidenziata con diverse petizioni indirizzate anche a codesta Prefettura>>. Considerando che la struttura è utilizzata come un semplice poliambulatorio appare pienamente funzionale e efficiente, se ne propone un utilizzo con le modalità che saranno definite dagli organi competenti. La Commissione si è resa a disposizione per ogni forma di consentita collabrazione.

t.f.