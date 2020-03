Taurianova, secondo caso di Coronavirus

coronavirus-provetta-rossa-portale La nota del Comune di Taurianova

SI informa la cittadinanza che, alla data odierna, è stato accertato un secondo caso di positività al Covid-19. Anche in questa occasione, alla luce delle condizioni di salute, i sanitari hanno disposto la sottoposizione al regime di quarantena domiciliare obbligatoria. Si rassicura la cittadinanza che e’ stato attivato il protocollo sanitario previsto. Si rinnova, ancora una volta, la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, in conformità ai provvedimenti in vigore.