L'ANPI RC: "nessuno deve essere lasciato solo"

1 1 anpiNella gravissima emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo nelle città e nelle periferie dell'intero pianeta, l'ANPI di Reggio Calabria ha sospeso tutte le iniziative pubbliche e le riunioni degli iscritti e dei comitati (Comitato Provinciale e Comitati di sezione), ma non ha interrotto la propria attività e il costante impegno a difesa della democrazia e dei valori fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, e quindi inseriti nello Statuto dell'Associazione.

Con questa consapevolezza e in coerenza e continuità con l'impegno da sempre profuso, l'ANPI rivolge un monito a tutte le Istituzioni e a tutti cittadini affinché ciascuno faccia la propria parte per superare la gravissima emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19, che sta producendo danni incalcolabili innanzitutto alle persone ed alle comunità e quindi all'economia.

Con altrettanta consapevolezza l'ANPI rivolge a tutti, Istituzioni e cittadini, un pubblico appello affinché NESSUNO SIA LASCIATO SOLO, affinché a tutti, ma soprattutto ai cittadini più deboli, siano garantiti solidarietà e servizi.

Al fine di dare assistenza e solidarietà ai cittadini più deboli, spesso anziani e soli, abbiamo chiesto ad alcuni titolari di farmacie e di negozi di generi alimentari la disponibilità al recapito a domicilio dei farmaci e dei prodotti di rispettiva competenza. In considerazione delle loro risposte positive, direttamente verificate, segnaliamo a tutti i cittadini, per la richiesta di recapito a domicilio, le farmacie ed i negozi di seguito indicati:

- Farmacia Pellicanò, viale Calabria 78, 0965 52022; - Farmacia Pugliatti, Serro Valanidi (via dell'Alloro 1), cell. 368 633 978 (0965 346 043); - Magie di frutta, negozio di frutta, verdura e generi alimentari, via Stadio a Monte 9, 0965 1890403 (cell. 340 856 7844); - Agritaly, negozio di frutta, verdura e generi alimentari, via Reggio Campi 199, aderente alla rete Flashfood, 392 653 9258; - Centro del Congelato, negozio di prodotti surgelati, via Domenico Muratori 21 (Piazza Carmine), 0965 890537; - Idea frutta, negozio di frutta, verdura e generi alimentari, via Loreto tra. VIII, n.1, 0965 598024; - Pescheria Canale, negozio di pesce fresco, via Aschenez223, cell. 393 261 8616.

Segnaliamo inoltre il numero della Protezione Civile Comunale 0965 3622591, al quale ci si può rivolgere per ottenere "farmaci ed alimentari a domicilio" ed il numero della Croce Rossa (CRI) ,328 974 8783, al quale ci si può rivolgere da parte di cittadini in situazione di difficoltà.

L'ANPI segnala infine le proprie pagine Facebook, aperte e disponibili per quanti vorranno connettersi per segnalare difficoltà, problemi o suggerimenti/proposte:

- ANPI di Reggio Calabria;

- COMITATO PROVINCIALE ANPI REGGIO CALABRIA;

- ANPI Reggio Calabria segnala.