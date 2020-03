Regione Calabria: Pitaro (Io Resto in Calabria) sulla task force contro Covid-19

1 1 coronavirus task force

“Viste le tante, a volte confuse e frammentarie, iniziative per fronteggiare il Covid-19 e le preoccupazioni di tutti i territori della Calabria per la precarietà di strumenti e materiali, c’è da sperare che chi ha responsabilità politiche disponga di una strategia che si avvalga di metodologie medico-scientifiche sul presupposto che la politica debba seguire nella catena di comando le indicazioni degli epidemiologici”. E’ quanto sostiene il consigliere regionale di ‘Io Resto in Calabria’ Francesco Pitaro, che aggiunge: “La Regione si è dotata di una task force che include la collaborazione tecnico scientifica di esperti.