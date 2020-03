Mario Bueti: requisire Hotel de la ville

1 1 hotel de la villeGentilissima dottoressa sempre professionale come al solito volevo anche suggerire se era possibile al signor sindaco di Villa San Giovanni che vi sarebbe anche un'altra struttura che ritengo sia Superiore alla proposta da me avanzata requisire lex Hotel De La Ville anche questo immobile si trova in un punto strategico sia per i paesi limitrofi sia per Reggio Calabria sia per Messina Sicilia le stanze di questa struttura Sono stanze che potrebbero anzi che sono adatte ad eventuali emergenze e spero non ci sia inerenti al coronavirus.

Spero che il signor sindaco il prefetto voglia prendere in seria considerazione quanto da me sopra esposto Bisogna capire in questo momento siamo in guerra contro questo virus che sta mietendo vittime innocenti bisogna avere il coraggio la forza la capacità di prendere iniziative anche impopolari per combatte alfine via alleviare il più possibile le sofferenze dei cittadini italiani con grande sofferenza dispiacere devo dire che questa amministrazione non sta dando il meglio di se stessi per tutelare i nostri concittadini e cittadini dei paesi limitrofi secondo il sottoscritto Bisognerebbe che ha Villa San Giovanni Si tuteli le persone bisognose nello stesso tempo attuale una linea telefonica con personale qualificato che Dio no un sostegno psicologico a persone anziane emotivamente fragili bisogna far sentire i nostri concittadini una presenza costante e professionalmente Preparati a qualunque circostanza con la speranza per questa gravissima situazione finisca al più presto auguro ai miei concittadini tutto il bene di questo mondo è che il nostro Signore e che la Madonna Immacolata nostra protettrice ti protegga e ti benedica Con stima Mario Bueti ex consigliere comunale Villa San Giovanni