Coronavirus, chiusa la Conad di Taurianova

fc L’imprenditore Agostino Sirianni è risultato positivo al covid19 . I dipendenti messi in quarantena avviata la sanificazione del supermercato

È stato il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino a comunicare alla città il primo caso di covid-19 . Si tratta di Agostino Sirianni un imprenditore molto conosciuto anche a Taurianova in quanto titolare di uno dei supermercati più frequentati dai taurianovesi, la Conad. La struttura è stata chiusa per la sanificazione dei locali e i dipendenti e collaboratori messi in quarantena seconda i protocolli sanitari.

Per il supermercato di Cittanova predisposta solo la igienizzazione.