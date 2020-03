BAGNARA CALABRA Domenica malinconica e irreale nella cittadina della Costa Viola

Bagnara Calabra domenica malinconica e irrealeE’ domenica amici miei. E’ una domenica strana. Una domenica di attesa, di passaggio, verso un lunedì e una nuova settimana in cui si spera possano esserci notizie positive che diano un senso agli enormi sacrifici compiuti da tutti gli italiani.

E’ ormai da più di un mese che siamo entrati in un incubo, in un tunnel di cui al momento non si vede l’uscita. Le immagini che vediamo ogni giorno ci lasciano sgomenti e senza parole. I padiglioni degli ospedali, le bare, i morti e il dramma di tante famiglie a cui è negato anche l’ultimo saluto. Chi sanerà le ferite di questo triste e doloroso inizio anno, chi consolerà chi ha perso un parente, un amico, una persona a cui era legato.

In tutto questo non mancano i segnali di speranza, gli atti di coraggio, il sacrificio estremo. I nostri medici, gli infermieri, tutto il personale che in questi mesi opera all’interno degli ospedali. I volontari, le tante persone che si sono messe a disposizione del prossimo, le forze dell’ordine che sono in prima linea, e il cui lavoro merita maggiore considerazione e rispetto. Carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, e tutti coloro che sono impegnati quotidianamente sul campo.

E poi c’è Bagnara, la mia Bagnara, la nostra Bagnara, un paese come tanti in questo momento. Vuoto, inanimato, spento. E’ domenica mattina, giorno di festa, di campane che suonano, dell’allegro vocio che faceva da colonna sonora al lieve passeggiare, di incombenze domenicali, di chiacchierate pre pranzo domenicale. Niente di tutto ciò. Restiamo sospesi, chiusi, cercando certezze che al momento non ci sono, e che nessuno purtroppo ci riesce a dare. Serrande abbassate, nessuno in giro, tutto chiuso. Fa male al cuore. Il virus non si è solo impossessato del nostro corpo, ha preso la nostra mente, ci costringe a guardare dentro noi stessi, e ci porta su terreni fino a ieri inesplorati. Andrà tutto bene, ce la faremo, siamo calabresi, siamo italiani.

Tante le voci che si innalzano dal web, dai social, dai cuori di coloro che esorcizzano il peggio dando sfogo alla propria creatività. Io vi lascio con queste immagini, ognuno rifletta, pensi. Non vogliamo mai più vedere Bagnara, la Calabria, e l’Italia soffrire in questo modo. Mai più essere limitati nei nostri movimenti. Mai più vedere soffrire e poi morire così tante persone. Mai più.

