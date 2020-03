Bova Marina. Caso positivo di Coronavirus, è un dipendente comunale

Comune di Bova Marina Il Comune di Bova Marina è, purtroppo, costretto ad informare tutti i concittadini che, nelle scorse ore, ci è stato comunicato che un nostro dipendente comunale è risultato positivo al coronavirus. Il dipendente, di cui – nel rispetto della legge in vigore in materia di tutela della privacy - non possiamo fornire le generalità, sta bene, è asintomatico, già in quarantena e domiciliato fuori dal territorio comunale, da dove è assente da 10 giorni.

Al fine di prevenire ogni forma possibile di contagio, ed avendo l’improrogabile necessità di identificare altri potenziali contagiati, per poter a loro volta individuare anche i contatti indiretti, stamattina il Sindaco, on. Saverio Zavettieri, ha disposto la chiusura totale degli uffici comunali ed attivato i protocolli per la ricerca dei contatti diretti. È stato richiesto, inoltre, al Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Reggio Calabria, di effettuare in maniera urgente il tampone su tutti i dipendenti e gli amministratori che abbiano avuto contatti con il dipendente

risultato positivo.