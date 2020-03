BAGNARA CALABRA Lavorare la terra ai tempi del coronavirus: si può fare dalle 6 alle 10 del mattino

Lavoro Terra I contadini locali possono stare tranquilli, e a partire da oggi continuare a curare i propri vigneti e accuduire gli animali non domestici. Lo stabilisce il Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina. Unica limitazione lo dovranno fare dalle ore 6,00 alle ore 10,00 di mattina, sempre muniti di autocertificazione.

Nell'integrazione all'ordinanza emanata ieri il Sindaco <<autorizza la gestione quotidiana dei lavori agricoli ai contadini locali non professionali e nello stesso tempo di poter accudire gli animali non domestici (pecore, capre, maiali, galline e simili) allevati dagli stessi, limitando ad un tempo breve ovvero dalle ore 6,00 alle ore 10,00 di ogni giorno, trattandosi di attività lavorativa assimilabile agli spostamenti per ragioni di lavoro e di necessità che dovranno essere autocertificati e consentiti dai D.P.C.M. dell'8 ed 11 marzo 2020 e rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2)/Uff. II I - Prot.Civile>>.