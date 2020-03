Covid-19, anche Scilla si blinda: non si entra e non si esce dal paese

Ordinanza Commissione Straordinaria

La Commissione Straordinaria del Comune di Scilla con effetto immediato e fino al termine dello stato di emergenza nazionale dispone il divieto assoluto di passeggio e attività sportiva. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dall'intero territorio comunale né all’interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto del Governo.