Terremoto in Calabria

Tre scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione nel giro di pochi minuti in Calabria. La prima scossa ha avuto epicentro in mare al largo di Nocera Terinese (Cz). Magnitudo 3.9. La seconda, con epicentro poco distante, ha avuto magnitudo 3.4. Stesso epicentro anche per la terza di magnitudo 3.5. In definitiva sono state sei le scosse nel giro di 15 minuti. Le altre tre hanno fatto registrare un’intensità minore, due con magnitudo 2.5 ed una terza 2.3.