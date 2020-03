Spostamenti all’interno del territorio (comunale). Chiarimenti e precisazioni

Spostamenti - VirusLeggiamo dalla stampa on line, e non solo on line, che l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Si alle passeggiate, ma uscite da soli rispettando la distanza interpersonale di un metro, nel contempo riscontriamo che si continua, giustamente, ad invitare la popolazione a non uscire di casa se non in caso di stretta necessità.

Ciò genera confusione nei cittadini in quanto appaiono situazioni contraddittorie anche in considerazione che in alcune regioni per contrastare la diffusione del Coronavirus è stata decretata la chiusura di parchi e ville e comunque se tutti usciamo per fare sport e/o passeggiate i luoghi sono colmi di persone. Al riguardo ho chiesto chiarimenti ad una pattuglia dei Carabinieri la quale ha confermato che lo spostamento nel territorio è consentito come da decreto ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o per situazioni di necessità, ragioni che debbono essere comprovate da autocertificazione, che potrà essere resa anche in sede di controllo. Atteso che le regole per essere osservate devono essere chiare e concrete, si chiede a codesta spettabile Redazione di voler fornire ai cittadini durante la campagna informativa sul nuovo coronavirus ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla vicenda in trattazione che come anzi detto appare ambigua.

Vincenzo CREA - Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”