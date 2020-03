BAGNARA CALABRA Emergenza Coronavirus: Anche le farmacie in prima linea, punto di riferimento per tutti

Antonella Vitetta

Anche a Bagnara Calabra le farmacie sono in prima linea. Fanno da punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini, presidio e punto di ascolto. Ai tempi del covid-19 tutto diventa più difficile ed al farmacista ci si rivolge per qualsiasi problema. In questi giorni le farmacie cittadine sono aperte anche oltre il normale orario di lavoro ed accolgono tutti con grande professionalità e gentilezza.