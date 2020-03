SCILLA Chiesa Matrice. Interrotta Adorazione Eucaristica Perpetua

CHIESA MATRICEA seguito della disposizione della CEI le chiese restano chiuse e nella parrocchia Maria SS Immacolata è stata interrotta anche l’Adorazione Eucaristica Perpetua. Si tratta di un fatto eccezionale dato che dal 1 novembre del 2006, anno dell’istituzione della preghiera, quando la parrocchia di Scilla era guidata dal parroco Don Bruno Verduci, non era mai accaduto che i circa 350 adoratori non si alternassero giorno e notte davanti al Santissimo Sacramento. A darne notizia il parroco don Francesco Cuzzocrea.

<<Siamo tristi e sgomenti soprattutto per l'interruzione dell'Adorazione Eucaristica Perpetua- ha spiegato don Cuzzocrea- ma più ancora per la crisi sanitaria che non accenna a diminuire. Ogni misura dunque non è mai abbastanza e anche su questa obbediremo come cristiani adulti e responsabili, confidando e pregando che tutto finisca presto. Anzi da ora, ancor di più riscopriremo il nostro essere raccolti in famiglia come chiese domestiche e il nostro essere adoratori. Chiudo la chiesa Matrice lo farò con profonda sofferenza- conclude- Non avrei mai immaginato che questo potesse succedere nella mia vita di Cristiano e di Parroco. Mi sento solo a dover sostenere le mie famiglie e la mia comunità con la Messa quotidiana e la preghiera che rivolgerò per tutti, soprattutto per gli ammalati>>.

Tina Ferrera