BAGNARA CALABRA Ordine ed efficienza alle Poste Centrali. Unico disservizio il Postamat non eroga banconote

Poste Bagnara CalabraTutti in fila ad attendere il proprio turno alle poste centrali di Bagnara Calabra. L’ordine viene rispettato e così anche gli operatori all’interno lavorano senza stress particolari e con grande efficienza e professionalità.

Unico neo il postamat non eroga banconote, probabilmente per un guasto, e questo non agevola il lavoro degli operatori. Purtroppo però il disservizio non fa che aumentare l'attesa anche per chi deve solo prelevare. Non solo, in momenti di emergenza come questo, che magari c'è la necessità di avere a disposizione del contante, il guasto al postamat preoccupa i tanti cittadini che stamattina si sono recati alle poste e non hanno potuto prelevare. Alcuni cittadini ci informano che non funziona da quattro, cinque giorni, e probabilmente le operazioni di ripristino, a causa dell'emergenza coronavirus vanno a rilento. Si spera quindi che il postamat possa tornare funzionante al più presto, sia per agevolare il lavoro degli operatori, sia per rendere più facile ai cittadini approvigionarsi di banconote.

Red