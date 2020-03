Scompare Domenico Romano Carratelli: l'uomo che inventò la Costa Viola

Domenico Romano Carratelli -Il cuore di Domenico Romano Carratelli ieri ha cessato di battere. Una lunga vita spesa per la politica e la cultura, due passioni spesso coniugate. Durante la sua consiliatura regionale negli anni Ottanta coniò tra le altre anche la denominazione “Costa Viola”, nella consapevolezza di come per i fini della valorizzazione turistica fosse importante creare un brand in grado di concorrere con le parigrado francesi della Costa Azzurra.

Bibliofilo, era tornato alla ribalta dei media per il mecenatismo che lo ha spinto negli ultimi anni ad arricchire il fondo antico della propria biblioteca familiare, spesso salvando manoscritti unici che rischiavano di scomparire, fagocitati dal collezionismo internazionale. Celebre è l’acquisto dell’inedito Codice del Cinquecento, poi denominato appunto “Romano Carratelli”, riguardante le fortificazioni costiere esistenti ed all’epoca in divenire nella Calabria Ulteriore, completo di quasi cento illustrazioni acquerellate, tra cui l’immancabile castello di Scilla.

Ed è proprio nel bastione simbolo della Costa Viola che l’onorevole ha svolto una delle sue ultime e grandi iniziative culturali sul finire dello scorso dicembre: la mostra e conferenza del Codice, organizzata in collaborazione col locale Club UNESCO. Quasi profetiche le dichiarazioni esternate in occasione di quell’evento divulgativo.

«Dalla Calabria ho ricevuto molto ed alla mia terra ho dato tanto durante la mia vita, energie, passioni, soddisfazioni ed amarezze. La politica è un qualcosa di importante, ma è nulla senza cultura ed impegno sociale. Ora che mi avvio al crepuscolo, sento il dovere di intraprendere quelle azioni per cui vorrei essere ricordato. Questo Codice l’ho potuto acquistare perché la mia carriera mi ha reso mediamente benestante. Rischiava di essere acquistato e chiuso in qualche salotto americano. Io l’ho comprato per restituirlo ai miei concittadini e ne sto sostenendo una ristampa. La mia Biblioteca sarà sempre aperta per i giovani assetati di cultura».

Francesco Ventura