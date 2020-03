Solidarietà, unione e buon senso: così Melia affronta il coronavirus

MeliaLa comunità di Melia fa rete e regge bene alla prova del coronavirus. Le norme di contenimento sono state prontamente adottate, in alcuni casi addirittura anticipate. Il Molino Vizzari continua a garantire la materia prima ai panifici, mentre il macino è effettuato previo appuntamento. Tra questi si cita “A Luara”, la quale in misura straordinaria in tutta la borgata ha iniziato il servizio di consegna a domicilio per prodotti da forno e da cucina, mentre la macelleria ed alimentari “Braceria Calabrese” si è organizzata per servire la clientela anche la domenica, adeguando i propri orari.

E se gli imprenditori melioti si mobilitano per mantenere sereno il paese, il volontariato è pure in fermento. Grazie a padre Pasquale, le catechiste e le volontarie della parrocchia di San Gaetano ci si organizza per mantenere l’assistenza religiosa tramite dirette facebook. Il tam tam su whatsapp è tranquillo, con fake news limitate al minimo, dimostrando una maturità superiore a quella dei vicini reggini. La protezione civile di San Roberto ed i volontari dell’associazione “CambiaMenti” hanno avviato un programma di assistenza domiciliare per anziani ed ammalati non auto sufficienti per spesa ed acquisto dei farmaci. Un piano di solidarietà creativa chiamato “Mai Soli a Casa” che abbraccia in modo unitario la frazione che i Comuni di Scilla e San Roberto condividono. Si segnala anche l’immancabile “La Voce dei Giovani”, che mantiene alto il morale condividendo messaggi culturali dalla propria pagina. Melia si riconferma quel piccolo borgo pre-aspromontano che potrebbe essere preso a modello da molti, con tanti problemi e per fortuna tanta buona volontà e buon senso.

E così mentre le scuole sono chiuse ed anche il catechismo e la messa sono sospese, passano comunque operose le giornate lì dove «vive gente serena, che lavora da mane a sera, quando a casa di ritorna stanchi, solitaria resta la via della bella e quieta Melia» come avrebbe di certo detto la poetessa Concettina Putortì.

Francesco Ventura