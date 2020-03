VILLA SAN GIOVANNI Il Comune monitora il territorio, sopratutto chi rientra da fuori sede

Polizia Municipale Villa L’Amministrazione comunale sta monitorando il territorio tramite le operazioni di pattugliamento della polizia municipale, sta raccogliendo tutti i dati della popolazione che abbia fatto rientro da fuori comune nelle ultime due settimane, comunicando i dati alle forze dell’ordine ed all'Asp per i dovuti controlli.

Dopo aver invitato le compagnie di navigazione al rispetto del DPCM, soprattutto in materia di sanificazione e igienizzazione dei servizi, delle biglietterie e dei locali di lavoro, ha adottato analogo provvedimento nei confronti delle autolinee operanti sul territorio. Si sta lavorando per far sì che tutte le riunioni avvengano senza presenza nelle sede municipale tramite conference call ovvero videoconferenza. Nella giornata di oggi partirà il servizio di sanificazione e di igienizzazione degli ambienti pubblici e dei locali comunali. Gli uffici hanno avuto indirizzo di disporre la chiusura dei parchi pubblici cittadini e di predisporre la disinfestazione per le vie e per le piazze della Città. Da ultimo e non per importanza è stato attivato, per tutti i dipendenti comunali in possesso dei requisiti di legge, lo smart working e quindi la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa da casa. Il restante personale sta adottando tutte le misure di prevenzione, profilassi ed igienizzazione necessarie per ridurre il rischio di contagio. Il lavoro dell’Amministrazione e degli uffici procede senza soluzione di continuità e l’invito alla cittadinanza è quello di ridurre al minimo e stretto indispensabile ogni spostamento dal domicilio o dalla residenza. La permanenza domiciliare è l’unica misura preventiva per evitare di contagiare e di essere contagiati.