Coronavirus, l'Ospedale di Gioia Tauro individuato come centro di riferimento

Osp Gioia TauroL'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha individuato l'Ospedale di Gioia Tauro Giovanni XXIII come centro di riferimento per l'assistenza semintensiva per i pazienti affetti da coronavirus.

La proposta nei prossimi giorni diventerà operativa con l'approvazione del decreto regionale che individua l'ospedale di Gioia Tauro come struttura sanitaria COVID con due reparti da 20 posti per complessivi 40 posti letto. L'assistenza sarà fornita da 1 medico ogni 5 pazienti con un impiego di 24 medici che garantiranno il servizio h24.