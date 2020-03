Coronavirus. Riunione in Prefettura: controlli su strade, autostrade, ferrovie, negozi ed attività di ristorazione

Prefettura di Reggio Calabria

Si è svolta questo pomeriggio in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per un esame congiunto delle problematiche concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Coronavirus).Nel corso dell’incontro sono state concordate le iniziative volte ad assicurare l’esecuzione delle misure disposte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59.