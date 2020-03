BAGNARA CALABRA Coronavirus, operatori turistici preoccupati: Miriam Minutolo, Hotel Victoria, si appella alle Istituzioni

a - Hotel Victoria In questo momento surreale, difficile e d'incertezza sociale ed economica, il sentimento più bello traspare dalle mail dei nostri ospiti, quelli che ci hanno scelto per trascorrere le proprie vacanze a Bagnara Calabra e quelli che ormai ci conoscono e ci favoriscono rispetto ad altri da ormai moltissimi anni. Ci chiedono come stiamo, com'è la situazione, cosa sta succedendo. Ci augurano il meglio, sperano di conoscerci presto o riabbracciarci. O, come sta succedendo adesso, ci comunicano anche la più temibile delle decisioni prese. Con un filo di tristezza e la voce strozzata dal dispiacere.

Eh si, le cancellazioni arrivano, come uragani inaspettati, come un fulmine a ciel sereno, e noi siamo per la prima volta inermi davanti a tutti e a tutto. Alla luce dei fatti, la primavera e l'estate sono ufficialmente compromessi. Per colpa non nostra ma a causa di un evento più grande di noi. E qui non serve a nulla tirare fuori la propria capacità manageriale. Non serve ammettere che uno è più bravo dell'altro. No, perché siamo tutti bloccati sul da farsi e qualunque decisione o strategia si intende prendere rischia di trasformarsi in un buco nell'acqua. Il turismo a Bagnara è forse una delle prime, se non l'unica, fonte di guadagno per tutti i commercianti e il dubbio che le prossime stagioni siano da dimenticare butta tutti nello sconforto più totale. Ma può anche significare il momento per fare una profonda riflessione a tutti i livelli, in primis da parte di chi è chiamato a gestire, o organizzare, le politiche turistiche per il medio lungo periodo. Ragion per cui mi rivolgo al nostro Sindaco, al nostro Assessore al Turismo, al nostro Presidente della Pro Loco chiedendo se si sta riflettendo ad un PIANO B da attuare tutti insieme e mi permetto, senza arroganza, di farmi portavoce di tutti i miei colleghi commercianti. Ora più che mai non vogliamo sapere quante e quali sagre saranno organizzate, non vogliamo sapere da quando partirà e per quanto tempo ci sarà l'isola pedonale, non vogliamo sapere se ci sarà o meno l'estate bagnarese. No, adesso vogliamo sapere quali saranno i provvedimenti da adottare per limitare il danno e far si che la famigerata "destagionalizzazione" diventi finalmente realtà. Questo particolare momento ci fa capire gli sbagli del passato, l'errata convinzione che lavorando solo tre mesi l'anno si può tirare a campare per tutto l'inverno. È sotto gli occhi di tutti: gli eventi eccezionali colpiscono senza alcun preavviso e mi chiedo come avremmo potuto gestire questo inverno lungo e difficile se negli anni passati avessimo avuto flussi turistici per 9 o 10 mesi consecutivi. Forse in modo meno drammatico rispetto al presente. Non vogliamo più chiudere serrande e diminuire le risorse umane da ottobre in poi per ricominciare nella primavera successiva e concentrare le nostre forze e sacrificare i nostri affetti e la nostra vita nella seconda quindicina del mese di agosto. Vogliamo un paese che sa cosa vuole diventare e fa di tutto per realizzarsi. Vogliamo un paese in cui i nostri giovani non sono costretti a fare le valigie a fine estate perché lì preferiamo qui, chiamati ad essere i perfetti ciceroni delle nostre bellezze. Diteci, cari Amministratori, cosa intendete fare. Se ci avete mai pensato alle perdite economiche, al degrado, alla mancanza di una via maestra da seguire. Ditecelo se Bagnara è veramente un BENE COMUNE e come intendete riposizionarlo sul mercato. Ora più che mai vi chiediamo trasparenza, serietà e impegno. O questo paese, questi commercianti, queste strutture alberghiere, queste agenzie di viaggio, questi ristoranti saranno solo il frutto di un sogno che ha avuto i minuti contati.

Miriam Minutolo - Hotel Victoria Bagnara Calabra