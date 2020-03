Scillesi d'America, né Ospedale né Casa della Salute

Ospedale Scilla In tempo di Coronavirus gli scillesi nn rimangono inermi davanti all'emergenza sanitaria delle ultime settimane e un gruppo di cittadini sollecita le autorità preposte perchè lo "Scillesi d'America" sia riattivato.

<<Nel corso degli ultimi cinque anni - ha spiegato un gruppo di scillesi - abbiamo lottato perchè il presidio non venisse chiuso. Oggi ci ritroviamo una Casa della Salute che non è mai decollata. Una struttura che non ha un identità. Non è considerato un ospedale, non è stata attivata la Casa della Salute perchè l'iter ancora è bloccato>>. <<Chiediamo - continuano - che lo Scillesi d'America possa essere riattivato con le degenze e tutti i servizi sanitari ad essi connessi. In un periodo storico così delicato a causa dell'allarme Coronavirus, la struttura ospedaliera deve riprendere ad essere fruibile ai pazienti>>.

La rivendicazione è semplice : <<bisogna riattivare il pronto soccorso e ripristinare i posti letto. Oggi abbiamo un Punto di primo intervento e i reparti chiusi. E' ingiustificato che se bisognosi di cure o di essere ricoverati dobbiamo recarci afli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove il pronto soccorso è sempre intasato di urgenze e i posti letto non sono sufficienti. Senza pensare a cosa potrebbe accadere se anche nella nostra regione i casi di contagio di Coronavirus dovessero aumentare>>. Infine i cittadini si chiedono: <<Come sono stati investiti i fondi per la Casa della Salute?. Non vi è traccia>>.

Nel corso degli ultimi anni all'interno dell'ex nosocomio si è registrata la carenza di personale medico e infermieristico perchè molti sono andati in pensione e non son stati sostituiti, e ciò ha messo a rischio vari servizi. Al contempo l'edificio necessita di lavori di messda in sicurezza.

t.f.