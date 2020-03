Le tutele di diritto sono immuni dal coronavirus

Il primo vaccino è il buon sensoIn risposta alle diverse critiche ricevute in privato e sui social relative all’articolo “La privacy al tempo del coronavirus” pubblicato a mia firma su “Costa Viola News”, ed entrando nel merito delle argomentazioni espostemi, ho sentito la necessità a breve girò di redigere un secondo articolo.

La tesi contrappostami e rimbalzata sui gruppi whatsapp è sostanzialmente la seguente: «Il diritto del singolo alla difesa della privacy soccombe sempre dinanzi al diritto alla tutela della salute della collettività. A meno che le misure drastiche adottate dal Governo siano considerate una bufala anziché finalizzate a contrastare il coronavirus e scongiurare il tracollo del sistema sanitario. Se c’è una notizia certa [il contagio del professore universitario reggino, in via di guarigione] allora è giusto raggiungere ed avvisare quante più persone per metterle in allerta e farle adottare misure prudenziali, sospendendo quelle tutele date dalla legge. In questi casi la privacy non conta nulla».

È necessario ulteriormente ribadire che l’attuale e delicata situazione sanitaria non autorizza o giustifica la violazione del diritto alla privacy, specie in ambito di informazioni sensibili come quelle riguardanti lo stato di salute di chicchessia. L’acconsentire, se non addirittura l’invocare la sospensione delle leggi durante una crisi, è sintomo di una cultura democratica incerta e confusa, pronta a porre il primo passo su quello scivoloso gradino che porta a sconfinare nella dittatura. Ciò che nel piccolo sta succedendo tra le chat di Reggio Calabria, è uguale a quanto nel piccolo sta accadendo in modo virale a Padova, Verona, Caserta o Latina. Presunti o sedicenti operatori sanitari che allarmano i propri contatti con messaggi audio di dubbia natura, indicando con nomi e cognomi nostri concittadini, addirittura come nel reggino anche con fotografie ed indirizzi di casa dei pazienti, incentivando un clima di caccia alle streghe, anzi in questo caso al presunto untore. È scorretto e l’unica azione di contrasto all’isterismo dei social rimane sempre e solo comunque il buon senso. Il Ministero della Salute non affida la propria comunicazione ad anonimi file audio su whatsapp.

Francesco Ventura