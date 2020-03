Coronavirus, nessun caso a Palmi

Fake - Palmi

NESSUNA e, ripeto, NESSUNA altra notizia deve essere considerata attendibile. Mi è giunta segnalazione dai ragazzi del Gruppo Comunale di Protezione Civile che sta circolando in questi minuti, attraverso whatsapp la notizia di un cittadino palmese, con nome e cognome e il logo del Comune di Palmi, che sarebbe stato riscontrato affetto dal COVID-19 e la famiglia posta in quarantena. Ebbene si tratta di una fake news (una notizia falsa) messa in circolazione da qualche IMBECILLE che non si rende neanche conto del danno che sta creando. Ci stiamo già attivando, assieme alle altre autorità di polizia, per individuare l'autore e denunciarlo per procurato allarme. Invito tutti, nel momento in cui dovessero ricevere simili notizie attraverso messaggi o social, a non considerarle attendibili se non provengono dalle fonti ufficiali che ho citato sopra e, soprattutto, a non girarle ad altri perchè così facendo si concorrerebbe nella divulgazione e nel reato conseguente. Laddove si dovessero verificare criticità nel nostro Comune il Sindaco sarà il primo ad essere informato e ad adottare i necessari provvedimenti d'intesa con le autorità competenti. Sono momenti delicati e invito tutti a cooperare con la massima serietà e senso di responsabilità, grazie>>.

Questo è quanto rendono noto le autorità palmesi, in particolare il Comandante della Polizia Locale Francesco managò.