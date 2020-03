Coronavirus, Santelli: "Monitoriamo nuovo caso al Pugliese"

Jole Santelli"Un uomo di 67 anni, residente a Catanzaro, è risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo.

Il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta "zona rossa". Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.