SCILLA Iniziati i lavori sulla SP 15 per Melia

Iniziati i lavori sulla SP 15 per Melia Iniziati i lavori di manutenzione della Strada provinciale 15 Scilla-Melia. Da anni l'arteria che collega la cittadina tirrenica alla frazione collinare versa in condizione precarie, grazie all'interessamento di Vincenzo Porpiglia, residente a Melia da sempre in prima linea per mettere in sicurezza la strada e all'impegno di Giovanni Luca Bellantoni, che lo scorso maggio aveva lanciato una petizione popolare per sensibilizzare le autorità preposte al ripristino dell'arteria.

I lavori son stati finanziati grazie allo stanziamento di un fondo di 300 mila euro per la Calabria da parte del Governo e dalla Protezione civile nazionale, in dotazione alla Regione, finanziamento trasferito poi alla Città Metropolitana. Nelle ultime settimane sono state effettuate le analisi del terreno su cui intervenire e nei giorni scorsi gli addetti ai lavori hanno iniziato il disboscamento di quella parte della strada dove era caduta la frana. In seguito verranno completati i lavori e rimossi i vecchi cantieri da anni presenti sulla strada, ripristinati i punti dove la strada ha ceduto e asfaltati i tratti dove è necessario.

Lo scorso mese di novembre una delegazione di tecnici della Città Metropolitana, in presenza anche di Vincenzo Porpiglia, evevano effettuato un sopralluogo sulla strada Scilla-Melia. In quell'occasione gli interessati hanno constatato lo stato di degrado dell'arteria: gli ostacoli nella carreggiata a causa dei lavori non completati, i punti a rischio frane e la fitta vegetazione che in alcuni punti impedisceuna buona visuale della strada, nonchè le cunette ostruite a causa della mancata regimentazione delle acque piovane. Negli ultimi mesi il pericolo più preoccupante è quello legato al cedimento della sede stradale, soprattutto durante le piogge.

t.f.