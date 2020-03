BAGNARA CALABRA Bimbo cade su grata rotta, ferito all'occhio

grata rotta Grata rotta in Via Giacomo Denaro a Bagnara Calabra. A farne le spese giovedì scorso un bimbo di quattro anni che, a causa della mancanza di una barra in ferro, è inciampato cadendo rovinosamente a terra.

Contusione alla caviglia e frattura su tre punti sotto il bulbo oculare, questa la diagnosi, con il bimbo ricoverato presso il Policlinico di Messina. Amareggiati i genitori del piccolo per un episodio che certamente si poteva evitare, riparando per tempo la grata. I sanitari che hanno in cura il piccolo hanno eseguito in questi giorni ulteriori accertamenti per valutare il tipo di intervento da effettuare. Non manca l'indignazione sui social, ed i messaggi di affetto e di auguri di una pronta guarigione per il piccolo.

Red