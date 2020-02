Convegno a Scilla per ricordare l'ex sindaco Pasquale Caratozzolo

Lex sindaco di Scilla Pasquale Caratozzolo L' Associazione "Santa Giorgia e Dintorni" sta organizzando un congegno al castello Ruffo per ricordare la figura del compianto ex sindaco di Scilla, Pasquale Caratozzolo, scomparso a gennaio 2015.

"La nostra Associazione - ha spiegato il presidente Francesco Giordano - ha avuto modo di conoscere nel corso degli anni l'allora sindaco Caratozzolo e apprezzare il lavoro svolto nella sua cittadina tirrenica. Aveva dato la sua disponibilità per collabiorare con noi per il restauro della scritta posta all'ingresso del Castello Ruffo e l'impegno di contribuire a restaurare la chiesa baracca di San Giovanni. L'Associazione si avvale della disponibilità di Giovanni Girolamo Tornatora, ultimo erede dei Ruffo di Calabria, e di alte cariche istituzionali come il Commissario Sandro Borruto.

"Vogliamo portare avanti il progetto - aggiunge Giordano - già avviato con Caratozzolo, e per questo abbiamo pensato di ricordare la sua figura di tutto rispetto e di presentare in occasione del convegno anche i corsi professionali sull'ambiente e sul turismo". Previsto anche un omaggio floreale sulla tomba dell'ex sindaco e un sopralluogo nella chiesa baracca di San Giovanni nel quartiere di San Giorgio. L'Associazione "Santa Giorgia" si avvale anche della collaborazione del mariologo Filippo Marino.

Tina Ferrera