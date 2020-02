AgrariaUniRC| 17-18 febbraio XVII Convegno AISSA - Conferenza di AGRARIA

Aissa social 1L'AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie), la Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AG.R.A.R.I.A (Agricoltura, Risorse forestali, Ambiente, Risorse animali, Ingegneria del territorio, Alimenti) ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano il 17 e 18 Febbraio 2020, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il XVII Convegno AISSA.

I lavori saranno incentrati sul tema della intensificazione sostenibile, tesa da un lato ad incrementare la competitività delle imprese, dall’altro a garantire la salvaguardia dell’ambiente, in una visione globale che abbia come linea guida quella di “più conoscenza per ettaro”. Obiettivo questo conseguibile anche grazie al ricorso alle buone pratiche, in grado di elevare il livello di sostenibilità dell’agricoltura italiana, riducendo gli impatti ambientali dei processi coinvolti.

L’evento avrà inizio il 17 febbraio con la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti e, nel primo pomeriggio, con l’incontro di apertura “Buone pratiche di intensificazione sostenibile in agricoltura - approfondimenti sulle filiere di interesse per l’ambiente mediterraneo”, un momento di confronto scientifico sulle recenti posizioni di AISSA, oggetto dell’apposito documento ufficiale. Seguiranno le assemblee AISSA e della Conferenza di Agraria, preceduta quest’ultima da riunioni parallele dei Tavoli di Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea. La prima giornata si concluderà quindi con la presentazione e la premiazione delle migliori tesi di dottorato.

Nella mattinata del 18 febbraio, avrà luogo una Tavola Rotonda sul medesimo tema del pomeriggio precedente, allargata però a qualificati rappresentanti nazionali di Istituzioni ed Organizzazioni del settore, al fine di discutere assieme in termini di “Strumento per lo sviluppo del sistema agroalimentare italiano”, a beneficio dei decisori politici e del mondo produttivo.