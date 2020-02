BAGNARA CALABRA Scuola dell’Infanzia a Porelli, mamme preoccupate dal ritardo nella consegna dei locali

scuola porelliSono preoccupate le mamme dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia a Porelli di Bagnara Calabra, e che attualmente sono costrette ad accompagnare i propri figli a Marinella a causa dei lavori che hanno interessato il plesso di via XXIV Maggio. Lavori, che a quanto è dato sapere sono stati ultimati, ma che evidentemente non ancora sufficienti per rendere i locali idonei ad accogliere i bimbi.

In questi giorni non sono mancati gli incontri e le interlocuzioni sia con la scuola, e sia con l’Amministrazione Comunale, la quale proprio oggi ha tranquillizzato i genitori dei bimbi assumendo impegni concreti per la risoluzione di alcuni problemi che ancora impediscono la piena fruibilità dei locali.

Sono 23 i bambini che ogni giorno da Porelli raggiungono Marinella al mattino per poi fare ritorno a casa nella tarda mattinata, con tutte le difficoltà per chi li deve accompagnare e per chi deve gestire questa situazione. Inoltre fanno sapere le mamme i locali a Marinella non sono propriamente adatti per ospitare la scuola, ed è quindi necessario fare presto per dare una sede adeguata ai bimbi che non devono continuare a pagare inefficienze, ritardi, e carenze ormai diventate croniche.

