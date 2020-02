BAGNARA CALABRA Mercato settimanale tra i rifiuti e la sabbia del mare

Mercato settimanale a Bagnara Mercato settimanale tra i rifiuti e la sabbia del mare. E' questo quanto accade sul lungomare di Bagnara Calabra e in particolare a Marinella nel tratto in cui viene svolto ogni martedì il mercato.

La sabbia, che ancora non è stata rimossa, e i disservizi legati alla raccolta dei rifuti fanno da triste scenario al lavoro degli ambulanti e di coloro che si recano a Marinella per fare acquisti. Tra l'altro ancora, sia sul lungomare all'altezza di Marturano, e sia lungo la strada non sono state rimosse alcune barriere sistemate subito dopo il maltempo del dicembre scorso, e che creano non pochi problemi ai pedoni e agli automobilisti in transito.

Nelle foto allegate all'articolo si vedono le postazioni degli ambulanti tra la sabbia del mare e i cumuli di rifiuti. A farne le spese lavoratori e fruitori del mercato settimanale, e nel resto della settimana gli abitanti di Marinella che chiedono a gran voce interventi urgenti per riprisinare lo stato dei luoghi.

Red - (Le foto sono di Edmondo Caruso)