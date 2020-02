IMU aree edificabili: Cittadinanza Attiva Pellegrina scrive al Sindaco di Bagnara

Di seguito la lettera che Cittadinanza Attiva Pellegrina, a firma del Coordinatore Antonio Latella, ha inviato al Sindaco di Bagnara Calabra in merito alla revisione del valore in comune commercio delle aree edificabili.

Ill.mo Signor Sindaco,

il parere formulato dalla Commissione per la Finanza e gli Organici per gli Enti Locali, sulla possibilità per il comune di Bagnara di procedere immediatamente alla revisione del valore in comune commercio delle aree edificabili non lascia più adito a dubbi.

Come abbiamo sempre sostenuto e come la Commissione ha confermato, non sussiste e mai è sussistito alcun divieto/limitazione alla possibilità per l’Ente di procedere alla revisione annuale dei valori venali dei terreni edificabili, in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs n. 504/92

Eppure nonostante le nostre sollecitazioni, le proteste dei proprietari e l’enorme contenzioso pendente dinanzi la Commissione Tributaria di Reggio Cal., nulla in questi anni è stato fatto.

Adesso che tutto è chiaro, che non sussistono più impedimenti di sorta, che il parere della Commissione per la Finanza e gli Organici per gli Enti Locali ha travolto le ingiustificate resistenze del Palazzo, è giunto il momento di agire, di avviare quello che Lei e alcuni illustri componenti della Sua Giunta Vi siete impegnati di fare in occasione dell’incontro del 12 novembre u.s..

Il via libera della Commissione Finanza è arrivato da oltre un mese ed è tempo, senza indugi e tentennamenti di emettere l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura di revisione dei valori in comune commercio delle aree edificabili del nostro comune.

E’ una questione di giustizia sociale non più procrastinabile; dal 2010, infatti, i proprietari delle aree edificabili subiscono una pressione fiscale eccessiva, frutto di una errata valutazione del reale valore di mercato dei terreni oggetto di imposizione.

Occorre, dunque,avviare un’operazione trasparente che porti in tempi brevissimi alla revisione dei valori dei terreni edificabili per l’anno in corso e consenta, altresì,attraverso una transazione tra Ente e cittadini, di addivenire ad una definizione concordata dell’enorme contenzioso tributario che i contribuenti sono stati costretti ad avviare.

Naturalmente la nostra associazione, nell’ottica di un confronto costruttivo, mette a disposizione dell’Ente tutte le energie di cui dispone, al fine di poter trovare al più presto una soluzione condivisa che contemperi le esigenze di tutti.

Nell’attesa di conoscere le Sue determinazioni, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.