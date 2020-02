Una Costa Viola inedita all'ombra dei Bronzi di Riace

Fondo Guglielmo CalarcoA cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta il panorama culturale e turistico dello Stretto fu animato dall’operato dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, ente pubblico finalizzato allo studio ed attuazione di programmi mirati a creare le condizioni per uno sviluppo economico nel settore.

In pochi la ricordano ed ancora in meno sono a conoscenza dell’esistenza di un cospicuo fondo di fotografie all’epoca commissionate per campagne promozionali in ambito fieristico internazionale. Ovviamente la Costa Viola trovò in esso amplio spazio, con faldoni dedicati a Santa Trada (n.158) alla nascita del Pilone (n.111), a Cannitello (n.114), a Palmi (n.58), ed ai paesaggi marittimi (n.108) congiuntamente ad immagini della strada nazionale tirrenica (n.56) ossia come i litorale si presentava prima della costruzione della Salerno Reggio Calabria. Particolarmente voluminosi e ben conservati inoltre le collezioni relative a Chianalea (n.50) ed alla Marina Grande di Scilla (n.49), nonché quella (n.15) interessante i pescatori di Scilla e Bagnara.

Molte di queste immagini, eccezion fatta per quelle di Chianalea, rimasero e rimangono tuttora in buona parte inedite. Il motivo è semplice. Dopo il rinvenimento nel 1972 dei Bronzi di Riace, tutta la politica istituzionale in ambito editoriale si orientò sul rendere le due sculture il brand principale a cui ricondurre l’intera area dello Stretto. Dunque, sebbene il cospicuo investimento finanziario all’epoca impegnato dall’Azienda Autonoma e Soggiorno e Turismo di Reggio Calabria si rivelò infruttuoso per gli obiettivi prefissati, a distanza di mezzo secolo rappresenta un’inaspettata fonte qualificata di immagini antecedenti al boom edilizio che ha deturpato per mancanza di regolamentazione e controlli l’intero territorio calabrese.

Chi voglia riscoprire tali frammenti di storia recente, da un anno a questa parte può recarsi presso il Palazzo della Cultura di Reggio Calabria e chiedere di consultare il fondo “Guglielmo Calarco”.

Francesco Ventura