Scilla e Melia, musei allo specchio

Il Museo della Viticoltura a MeliaL’avviso pubblico deliberato dal Comune di Scilla in merito ai lavori per il recupero e la riqualificazione dei locali dell’ex “Vertigine”, sottostante Piazza San Rocco e da adibire a “Museo del Mito”, ha animato in questi giorni il dibattito nella piazza, se non altro per i trecentomila euro così sbloccabili tramite i fondi regionali del piano di valorizzazione “Borghi della Calabria”.

Ma è bene richiamare alla memoria degli scillesi un’altra loro opera, finanziata e realizzata, la cui storia appare analoga e che è bene avere chiara in mente come monito. È il “Museo della Viticoltura di Montagna” sito a Melia. Collocato in un edificio a suo tempo recuperato e riqualificato, con uno stanziamento di centomila euro messo a bando nel maggio 2011, giace a piazza San Gaetano, chiuso e vuoto, occasionalmente impiegato per incontri pubblici, come la visita del Prefetto nell’inverno 2016 per la questione dei migranti, oppure rare iniziative di formazione, come nell’autunno 2017 con il seminario ARSAC. Altra storia parallela è pure quella del Teatro all’aperto, nella Villetta comunale.

La questione su cui si vuole invitare l’opinione pubblica a misurarsi è: l’edilizia pubblica serve per essere inaugurata o per funzionare? Purtroppo in Calabria l’andazzo sembra premiare la prima risposta, e questi esempi tra Melia e Scilla nel loro piccolo sono emblematici, per quanto vicini e palpabili. Intercettato il giusto finanziamento è facile costruire ed inaugurare la struttura Teatro, ripristinare ed inaugurare la struttura Museo, allestire ed inaugurare la struttura Biblioteca. Ma l’autentico salto di qualità sta nell’anticipare il progetto sul come tali istituzioni culturali vivranno. E per far ciò esse devono avere la garanzia di essere funzionali ad una compagnia teatrale, a guide addestrate ed a funzionari formati. E questo lo si dimentica, quando non lo si ignora. E pure il muratore sarà insoddisfatto d’avere lavorato e guadagnato onestamente, senza aver creato o prodotto nulla.

Francesco Ventura