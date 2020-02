VILLA SAN GIOVANNI Il comitato per la difesa della costa di Cannitello invita i cittadini alla mobilitazione per salvare il borgo

erosione costiera VSGIl comitato per la difesa della costa di Cannitello invita i cittadini alla mobilitazione per salvare il borgo più bello della costa dalle aggressioni del mare e dal silenzio della politica.

Lunedi’ ore 9,30 in Piazza Italia - Reggio Calabria - a supporto del comitato e della Giunta comunale di Villa, tutti all’appuntamento con il vice sindaco di Reggio Città Metropolitana e il Comune di Villa San Giovanni. “Non vogliamo che le nostre case siano sommerse dall’acqua.” Chiediamo al Sindaco della Città Metropolitana di intervenire, alla stampa di supportare la nostra azione, alla Regione di mettere mano al portafogli. Non c’è più un minuto da perdere, c’è solo il tempo di fare Martedì h 11 la stampa è invitata a Cannitello, lato mare Torrente Zagarella, per toccare con mano l’enorme disastro che sta accadendo sotto gli occhi degli abitanti: un paese sta affondando nell’indifferenza dei politici che potrebbero salvarci.

Il comitato per la difesa della costa di Cannitello