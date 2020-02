Melia, un'analisi dal mare al monte

Melia cèA lungo Melia ha beneficiato di una propria e stabile rappresentanza presso il Consiglio Comunale di San Roberto, riuscendo ad esprimere, nonostante il proprio ridotto bacino elettorale anche cariche di un certo livello, tra cui assessori e vicesindaci. E mentre il vento di cambiamento soffia da Melia a Scilla, sembra proprio che lo spirito di unità tra i Melioti si è sempre profuso dal versante di San Roberto.

È la coesione a fare la forza della Borgata all’interno del comune aspromontano, dove i candidati melioti riuscendo ad avere un forte consenso in casa, pur conseguendo risultati nettamente minori nei restanti seggi, riescono a conseguire un risultato. Ed i benefici di essere rappresentati con costanza e continuità nell’ultimo ventennio si sono ben visti, dal cominciare con una presenza istituzionale fisicamente presente e spronata nel quotidiano ad intraprendere ed interpretare i bisogni della cittadinanza.

La lezione che se ne desume è dunque chiara. La piccola ed amena Melia è stata capace ed è capace tuttora di porsi come l’ago della bilancia in ambito amministrativo. Il suo potere risiede nell’esercizio del diritto di voto, unico mezzo per non essere relegata a periferia. Le simultanee e parallele elezioni comunali, che vedranno la Borgata impegnata contemporaneamente in una doppia campagna elettorale, per il rinnovo dei Consigli Comuni di Scilla e San Roberto, troverà tra i Melioti di ambo i versanti quello spirito di condivisione ed un orientamento politico unitario, volto a garantire in entrambe le amministrazioni una propria rappresentanza, in grado di dialogare sostenendosi a vicenda? Questa è la grande incognita per le prossime amministrative di primavera nella Costa Viola.

La risposta ovviamente è ben lungi dal potere essere svelata, ma un punto è già certo ed indiscutibile: Melia si appresta ad assumere un ruolo preponderante, come non accadeva da tempo immemore. Starà ai Melioti decidere e sapere cogliere le opportunità loro offerte da questo 2020.

Francesco Ventura