SCILLA Via Marina ancora allagata. Panchine e fioriere divelte dal forte vento

Scilla - Mareggiata Il vento di tramontana ha soffiato senza tregua sul litorale scillese e una violenta mareggiata ha colpito il lungomare cittadino. Il mare ha raggiunto alcune abitazioni nella zona di Monacena, mentre la via marina si è allagata. Detriti e sabbia son stati trascinati in strada e una panchina, collocata nell'area dello Spirito Santo, non ha resistito al forte vento ed è stata divelta assieme ad alcune fioriere rimaste in piedi dopo la mareggiata dello scorso dicembre. Rimasti chiusi per alcune ore i locali di ristorazione.

Anche nel borgo di Chianalea si sono fatte sentire le conseguenze della mareggiata, che fortunatamente non ha fatto registrare danni a persone. Resta comunque critica la situazione del lungomare messo in ginocchio dal forte vento, dalle pioggie e dalle mareggiate. La via Marina si allaga facilmente e questo impedisce ai residenti di transitare con le auto per raggiungere le proprie abitazioni. Preoccupa anche la situazione che si è venuta a creare a Favazzina, messa in ginocchio dalla mareggiata dello scorso dicembre e a tutt'oggi il borgo balneare si trova senza una spiaggia, con strade cancellate e case danneggiate.

Non si arrendono i residenti della frazione di Scilla, che nelle settimane scorse hanno costitutito un Comitato per risollevare le sorti del borgo. Sta di fatto che, a prescindere dall'impegno degli abitanti del posto, ancora non si intravede una concreta progettazione a breve termine per rimettere in sesto Favazzina. Le previsioni meteo non prevedono un miglioramento e nel frattempo si continuano a cntare i danni causati dal maltempo e da una cattiva gestione nella cura dei luoghi.

Tina Ferrera