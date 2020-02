Polizia di Stato e Unieuro insieme contro il cyberbullismo

Unieuro Bagnara Calabra #cuoriconnessi è un progetto nato dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo, per sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi a un uso consapevole dei device connessi alla rete.

L’iniziativa è stata portata nei teatri e nelle scuole di tutta Italia per far sentire la voce di chi il cyberbullismo l’ha vissuto sulla propria pelle. Trentamila ragazzi in 30 città hanno guardato in faccia, oltre gli schermi, chi ha combattuto e vinto contro il bullismo online (e offline). Un docu-film ha documentato l’esperienza del tour in ogni sua tappa, cogliendo testimonianze ed emozioni, parole e fatti. Uno strumento a disposizione di tutti gli insegnanti che credono nel futuro dei loro ragazzi e nella possibilità di cambiarlo anche grazie alla tecnologia.

Unieuro - Cyberbullismo - Iniziative sono previste domani a Reggio Calabria e nelle scuole della Città Metropolitana. Anche a Bagnara Calabra all'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" si parlerà di cyberbullismo. Inoltre presso il centro Unieuro della cittadina della Costa Viola alle ore 17.00, in collaborazione con costaviolanews.it sarà effettuata una diretta social, presenti insegnanti, studenti del "Fermi", e il Magistrato Paolo Ramondino che lavora presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, per parlare dei rischi e pericoli di un uso distorto della rete internet.

