VILLA SAN GIOVANNI "Spreco Zero": la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare ha fatto tappa nelle scuole

Spreco zero 2020. 2In occasione della VII giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che si è celebrata, con diverse iniziative in tutta Italia lo scorso 5 febbraio, l’associazione O.Ra. Di. A.Gi.Re. ha promosso, in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Villa San Giovanni, degli incontri tra studenti e territorio, al fine di sensibilizzare i giovani sull’importanza del buon uso delle risorse alimentari e sulla necessità della solidarietà come via privilegiata per costruire un mondo migliore e a misura di tutti.

Nella giornata del 3 febbraio gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di primo grado, hanno incontrato, presso l’aula magna dell’IC “Giovanni XXIII”, gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, per riflettere insieme sul problema dello spreco alimentare e sui diversi comportamenti da mettere in atto per ridurre gli sprechi e promuovere la solidarietà. La giornata è stata introdotta dai saluti del dirigente scolastico prof.ssa Teresa Marino, che ha ricordato come l’evento si inquadri in un progetto più grande che la scuola, insieme all’associazione O.Ra. Di. A.Gi.Re. sta portando avanti, per promuovere le competenze chiave di cittadinanza, attraverso una fattiva collaborazione tra scuola e territorio. I giovani studenti sono stati guidati nelle loro riflessioni dai volontari del Banco Alimentare e dai responsabili di O.Ra. Di. A.Gi.Re.. e, attraverso le testimonianze dei relatori, hanno avuto modo di approcciarsi alla conoscenza del Banco Alimentare e di O.Ra. Di. A.Gi.Re. e apprendere quanto sia importante l’impegno di tutti per fare fronte alle numerose necessità alimentari che emergono dal territorio.

Nella giornata del 5 febbraio gli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado e gli allievi delle scuole secondarie di Villa San Giovanni hanno incontrato il prof. Francesco Foti del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il dott. Giuseppe Bognoni, responsabile del Banco Alimentare. Durante l’incontro il prof. Foti, con la sua relazione dal titolo “Gli sprechi alimentari dalla terra alla cucina” ha spiegato ai numerosi studenti presenti presso l’aula magna dell’IC “Giovanni XXIII”, che cosa si intenda per spreco alimentare e quanto lo spreco incida sin dalla produzione degli alimenti: basti pensare a tutti quei frutti che vengono scartati, durante la raccolta, poiché hanno forme non consone alle aspettative dei consumatori. In ultimo il prof. Foti ha suggerito strategie da mettere in atto per evitare gli sprechi in cucina: organizzare bene la lista della spesa, riutilizzare gli avanzi del cibo, controllare attentamente le date di scadenza, prima di acquistare un prodotto. Con l’ausilio del dott. Giuseppe Bognoni, invece, gli studenti hanno avuto modo di riflettere sul numero esorbitante di persone singole e nuclei familiari che, per periodi più o meno lunghi, non riescono a reperire le risorse necessarie al proprio fabbisogno alimentare. Il dott. Bognoni ha proposto la visione di un video in cui gli stessi volontari del Banco Alimentare hanno avuto modo di spiegare le attività da loro svolte, quali le raccolte alimentari periodiche presso i supermercati, il recupero e la ridistribuzione, mediante l’aiuto di enti caritativi, di derrate alimentari prossime alla scadenza e le convenzioni con le mense scolastiche, che consentono la ridestinazione di pasti ancora edibili, non adoperati nelle scuole. In ultimo il dott. Bognoni ha sottolineato l’importanza di lavorare in rete con le atre associazioni, ritenendo questo lo strumento principe per poter raggiungere capillarmente tutto il territorio.

Durante la manifestazione è stato anche illustrato percorso che ha condotto alla nascita dell’associazione O.Ra. Di. A.Gi.Re., il lavoro che tale associazione svolge quotidianamente, mediante l’impegno delle associazioni socie, a favore delle famiglie del territorio di Villa San Giovanni, e il progetto “Limita lo spreco. Aiuta!”, che l’associazione e le scuole di Villa San Giovanni stanno portando avanti per sensibilizzare gli studenti sul corretto utilizzo delle risorse e sull’importanza della solidarietà.

Il dirigente scolastico prof.ssa Teresa Marino, moderatrice della manifestazione, ha sottolineato la ricchezza del patrimonio di esperienze ricevuto dal prof. Foti, da O.Ra. Di. A.Gi.Re. e dal Banco Alimentare e l’importanza di assumere decisioni consapevoli, che partano da una corretta conoscenza di ciò che c’è dietro a ogni scelta e le conseguenze che essa porta.

L’evento ha visto anche la partecipazione del dirigente scolastico dell’ Istituto d'Istruzione Superiore "Nostro-Repaci", prof.ssa Maria Stella Spezzano, la quale ha sottolineato come questo evento si inquadri in un progetto più grande, di collaborazione tra scuola e territorio, che è iniziato lo scorso ottobre e che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da docenti rappresentati delle scuole del territorio villese e dei referenti di O.Ra. Di. A.Gi.Re. e che prevederà diverse tappe per condurre gli studenti a comprendere l’importanza dell’attenzione al territorio e della coesione sociale. Gli studenti presenti, in ultimo, hanno ringraziato i relatori per avere fornito loro diversi spunti di riflessione, utili al loro percorso di crescita e formazione.