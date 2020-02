BAGNARA CALABRA Statale 18 al buio, i cittadini: "ripristinate l'impianto"

Impianto di illuminazione in tilt a PorelliImpianto di illuminazione in tilt a Porelli di Bagnara Calabra, tante le segnalazioni, le proteste, i post sui social, le telefonate al numero verde, ma da mesi ormai i cittadini della zona sono costretti a fare i conti con un disservizio a cui nessuno pone rimedio. Si è passati dal buio totale, in un vasto tratto della Statale 18, all'impianto di illuminazione che nelle ultime settimane rimane acceso per l'intera giornata per poi spegnersi la sera.

La mancanza dell'illuminazione mette a rischio non solo i residenti, che per muoversi utilizzano torce o le luci dei telefonini, ma anche gli automobilisti in transito che giunti poco sopra la zona del Calvario si trovano, fino al bivio di Solano, la strada completamente al buio. Il Comune rassicura chi continua a denunciare il malfunzionamento dell'impianto, ma il disservizio ormai dura dal dicembre dello scorso anno e i cittadini sono stanchi di continuare a fare segnalazioni senza che il problema venga risolto. Si chiede adesso di intervenire con tempestività per ripristinare l'impianto prima che succeda l'irreparabile.

Car Trip





.