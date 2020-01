Alla Tenuta Tramontana brilla una “Stella”

Tenuta Tramontana - Casale 1890Il 2020 si apre all’insegna dell’eccellenza e della sapiente ricerca di nuove esperienze in tema di gusto e di eleganza. Sarà la prestigiosa stella Michelin Abbruzzino a guidare la ristorazione della Tenuta Tramontana. Le due famiglie, sinonimo di qualità e creatività, si sono sapute innovare generazione dopo generazione nei rispettivi campi, enfatizzando la cultura autentica legata al cibo e al vino.

Delizieranno, così, il palato di coloro che sceglieranno la suggestiva cornice del Casale 1890, portando con sé un significativo bagaglio di riconoscimenti conquistati nel panorama nazionale e anche oltreoceano: la cucina targata Abbruzzino, infatti, è stata confermata per il sesto anno consecutivo “Stella” dall’ambitissima Guida Michelin, e ha ottenuto “3 cappelli” dalla Guida de L’Espresso, “I Ristoranti e i Vini d’Italia 2020”, che fotografa il meglio della ristorazione italiana. Altrettanto autorevole, nel campo dell’eccellenza culinaria made in Italy, l’assegnazione del premio “Terra Moretti Generazione 2.0”. Luca, inoltre, è stato premiato dalla Guida de L'Espresso come “Miglior Giovane chef d'Italia” per il 2016.

Antonio e Luca Abbruzzino

Puro intuito, gusto e consapevolezza della tecnica e delle materie, sono questi gli ingredienti principali delle prelibatezze degli Abbruzzino, che coniugano tracce del passato a declinazioni moderne e combinazioni inattese, secondo un personale modo di proporre sapori che parlano di Calabria, ma anche di luoghi lontani. Saranno poi gli ottimi vini della Cantina Tramontana a esaltare il percorso di eccellenza fatto di ricette originali e creative, elaborate con materie prime di elevatissima qualità. Personale esperto e disponibile, con attenzione e cura del dettaglio, saprà inoltre impreziosire l'armonia e l'eleganza di un evento all’altezza dei sogni e delle aspettative di coloro che hanno scelto di vivere momenti indimenticabili in una location di assoluta bellezza. Sensazioni visive, olfattive e gustative che si fondono con l’incantevole scenario della Tenuta, immersa in un ampio vigneto che si staglia sullo spettacolare mare dello Stretto.

Tramontana e Abbruzzino, dunque, sono pronti per questa nuova avventura che esalterà la tradizione e la passione per l’enogastronomia e l’alta ristorazione.

Redazionale