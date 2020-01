AgrariaUniRC| 24 gennaio giornata studio “Filiere AgroEnergetiche Sud Italia-Progetto FAESI"

Agr ReggioVenerdì 24 gennaio alle ore 10 presso l'Aula Seminari del Dipartimento di AGRARIA dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà un'importante giornata studio sul tema delle biomasse agro-forestali in Calabria presentano i risultati ottenuti in un importante progetto di ricerca nazionale.

Il progetto FAESI(Filiere AgroEnergetiche nel Sud Italia) è un progetto interregionale finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.M. n. 4056 del 24 luglio 2008, ed è finalizzato a promuovere la realizzazione ad opera di imprenditori agricoli, agro-industriali ed industriali di filiere agro-energetiche nel Sud Italia, in terreni marginali e non, comunque caratterizzati da condizioni pedo-climatiche più difficoltose rispetto alle realtà del Nord Italia dove già si sono affermate. Il progetto prevede una ricerca mirata a risolvere problematiche specifiche per il Sud Italia per filiere agroenergetiche e per il supporto tecnico scientifico alle realtà locali. Saranno previsti numerosi interventi tecnici che illustreranno i risultati ottenuti dai diversi partner progettuali ed in particolare sarà previsto l'intervento del Dott. Attilio Tonolo in qualità di rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale”