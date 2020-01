Al SIGEP di Rimini l’APGA rappresenterà la professionalità e la creatività dei pasticcieri gelatieri calabresi

Foto gruppo APGAI pasticcieri, gelatieri e artigiani calabresi dell’APGA (Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani) saranno presenti alla 41° edizione del SIGEP (Salone Internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione) in programma a Rimini dal 18 al 22 Gennaio 2020. Non potevano quindi mancare anche quest’anno all’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce.

Lo faranno con una serie di iniziative volte a valorizzare e rappresentare la professionalità e la creatività dei pasticcieri gelatieri, promuovendo e diffondendo dolci tipici e gelati artigianali prodotti con le materie prime di alta qualità legate al territorio calabrese, con una particolare attenzione al bergamotto, al limone, all’arancia, al mandarino, alla liquirizia, al kiwi e al melograno.

L’APGA presieduta da Salvatore Ravese è l’associazione che riunisce artigianidel settore, con l'impegno di promuoverne la crescita e valorizzando i prodotti tipici del territorio calabrese, dando anche voce e peso ai giovani pasticceri gelatieri dell’associazione che saranno presenti al Sigepin gran numero con uno spazio a loro dedicato, dove avranno la possibilità di esprimere la loro passione, creatività, ricercatezza, grazie ai prodotti di alta qualitàa chilometri zero che la Calabria è in grado di offrire.

Il Sigep la più grande e importante manifestazione del comparto della gelateria, è da sempre la vetrina europea per eccellenza del settore dolciario artigianale. Punto di riferimento per l’eccellenza del made in Italy e strumento di valorizzazione per tutti i professionisti di questi comparti. La kermesse sarà anche occasione di confronto e scambio, alla scoperta delle future tendenze, delle novità del settore e le migliori innovazioni per essere competitivi e sviluppare al meglio il proprio business.