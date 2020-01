Il 17 gennaio a Feroleto Antico la prima edizione di "Animal Brothers"

change-destiny.org animal brother

Ogni giorno siamo bersagliati da immagini raccapriccianti di orrori ai danni degli Animali. Questo scellerato senso di onnipotenza dell'uomo contro le Creature più indifese deve essere arrestato e una costante opera di sensibilizzazione sul rapporto uomo-animale è necessaria! Seguendo le linee guida dell'Enciclica Laudato Sì, che ci richiama al nostro compito di “custodi del Creato e di tutte le sue Creature”, La Change Destiny No Profit -organizzazione membro del Global Catholic Climate Movement- ha deciso di rievocare un'antica tradizione che si svolge in tante città italiane: la Benedizione degli Animali domestici, nel giorno in cui si celebra il loro protettore, Sant'Antonio Abate.