Nasce a Favazzina il comitato per la salvaguardia del territorio

Comitato Salvaguardia FavazzinaSabato 11 gennaio 2020 a Favazzina, ridente frazione balneare del Comune di Scilla, su iniziativa di oltre 40 cittadini è stato ufficialmente e spontaneamente costituito il comitato denominato "COMITATO per la SALVAGUARDIA del TERRITORIO di FAVAZZINA" in breve “SALVIAMO FAVAZZINA”.

Si tratta di un comitato libero, volontario, senza fini di lucro, apartitico, aconfessionale ed aperto a tutti coloro hanno a cuore il presente e il futuro del territorio di Favazzina colpito e devastato dalle violenti mareggiate avvenute a ridosso dello scorso Natale. Le finalità del Comitato, unanimamente condivise, sono in via principale ma non esclusiva: nell’immediatezza prima della stagione estiva: sollecitare, sensibilizzare e far realizzare agli enti pubblici preposti tutti gli adempimenti burocratici e tecnici necessari alla messa in sicurezza del territorio, al ripascimento delle spiagge, al ripristino dello status quo territoriale ante mareggiate; nel medio-lungo periodo: sollecitare, promuovere, predisporre e far finanziare un progetto tecnico (specifico per Favazzina o per l’intera Costa Viola di concerto con gli altri enti locali) risolutivo definitivamente dello stato di crisi e di emergenza ambientale in cui versa la frazione affinchè situazioni di simile gravità non si verifichino in futuro; mantenere e preservare il patrimonio naturale insostituibile locale anche per le generazioni future.

Il fil rouge che muove tutti i sostenitori trova fondamento nella volontà di trasformare un disastro ambientale in opportunità di sviluppo allo scopo di far rinascere Favazzina più bella, accogliente ed organizzata di prima. Saranno messe in campo anche iniziative sociali, ludiche e di intrattenimento per la prossima stagione estiva e per quelle future. Saranno organizzati eventi benefici in loco e sul web per attivare una raccolta fondi trasparente e tracciabile al fine di implementare le opere necessarie per la messa in sicurezza ed una migliore fruibilità del territorio ove ancora oggi i bambini giocano per strada spensierati.

Il comitato si attiverà infatti per sostenere ogni qualsivoglia attività si renda necessaria per migliorare la qualità della vita dei residenti, dei villeggianti abituali, dei turisti e degli esercenti e per salvaguardare e tutelare il territorio agendo ad ampio spettro. Il comitato sarà, inoltre, parte attiva nell’organizzazione e partecipazione agli incontri, ai tavoli tecnici e di lavoro e/o di consultazione, e seguirà costantemente e incessantemente le procedure burocratico-amministrative inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

Per una concretizzazione degli obiettivi prefissati serve una larga partecipazione popolare, da qui l’accorato invito a tutti gli amanti, vicini e lontani, della nostra magnifica terra di sostenere e partecipare alle attività sociali del comitato e ad aderirvi gratuitamente come soci sostenitori. E’stata, infine, attivata la casella email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per l’invio alla presidenza del comitato di qualsiasi richiesta, proposta, segnalazione e comunicazione, ogni idea è utile. A breve sarà anche visibile la pagina Facebook sulla quale tutti potranno essere aggiornati sugli sviluppi della situazione e sulle attività sociali in programma.

Per comporre il primo Consiglio Direttivo tutti i comparenti all’unanimità hanno eletto i seguenti membri, che presteranno i loro servizi senza pagamento di alcun corrispettivo:

- Eduardo Lamberti Castronuovo: Presidente

- Carmen Santagati: Vice Presidente

- Fabio Morfea: Segretario

- Guglielmo De Carlo: Consigliere

- Giuseppe Canale: Consigliere

- Giuseppe De Franco: Consigliere

- Pasquale Arbitrio : Consigliere

- Alessandra Zagarella: Consigliere

- Luisa Magenta: Consigliere

- Giuseppina Catalano: Consigliere

- Vito Lo Cicero: Consigliere

- Rocco Musolino: Consigliere

- Antonio Surace: Consigliere

L’Assemblea dei soci unanimemente, in tale sede, ha nominato i membri dei seguenti collegi che affiancheranno il Direttivo nell’espletamento delle sue attività:

Collegio dei revisori dei conti:

- Giuseppe Caridi

- Gianni Fucà

-Antonio Gangeri

Collegio dei probiviri:

- Sergio Morfea

- Enzo Guarascio

- Massimiliano Macrì