Siclari torna in libertà, per lui divieto di dimora a Villa San Giovanni

Giovanni Siclari VILLA SAN GIOVANNI - Il Tribunale della Libertà ha revocato gli arresti domiciliari a Giovanni Siclari Sindaco di Villa San Giovanni. Il primo cittadino era stato arrestato lo scorso 17 dicembre, nell'ambito dell'inchiesta di Carabinieri e Procura di Reggio Calabria, insieme ad altri indagati accusati di corruzione e per aver favorito la società Caronte che si occupa dell'attraversamento dello stretto.

All'indomani dell'arresto per effetto della legge Severino Siclari era stato sospeso dalla carica di primo cittadino. Sospensione che sarà confermata per via del fatto che a Siclari è stato notificato il divieto di dimora nel comune di residenza.