BAGNARA CALABRA "Al Posto Tuo", personal chef: originale iniziativa di Valentina Sofio

Al posto tuo - Chef "Vuoi organizzare una cena con amici? Vuoi festeggiare un evento importante o una riccorrenza a casa o con un aperitivo finger food? Hai ospiti e non hai il tempo di cucinare? il personal chef di "Al Posto Tuo" arriva immediatamente a casa tua per nutritre la tua comodità!"

E' questa l'originale iniziativa lanciata da Valentina Sofio, più conosciuta probabilmente come valente musicista, cantautrice e vocalist, ma che si fa valere anche ai fornelli, e che in questo settore vanta una lunga esperienza. Ed infatti Valentina unisce le sue due passioni, la musica e la cucina proponendo menù personalizzati adatti ad ogni esigenza, e un concertino finale in salotto per rendere indimenticabile ogni occasione. "La cucina - spiega Valentina - è arte e ciò che porta l'arte all'uomo è la curiosità, l'amore, la condivisione. Questi sono i tre elementi che fanno rimanere accesa la parola passione dentro la parola lavoro e l'unione tra queste cancella la fatica e disegna sul viso di tutti la felicità".

Per contattare Valentina e prenotare un appuntamento:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cell. 3888619347

Red