Tombolone Scout: due ragazze scillesi all'Euro Jam di Danzica

Tombolone Scout ScillaSCILLA - Riuscito il tombolone organizzato dagli Scout Agesci di Scilla, con tante sorprese in palio e colpi di scena durante la serata, tenutasi nel salone parrocchiale della Chiesa Matrice. L’evento è stato anche l’occasione per annunciare alla comunità che ci saranno due ragazze scillesi tra i dieci giovani ambasciatori italiani, che presiederanno l’edizione 2020 dell’Euro Jam, che quest’anno si svolgerà a Danzica in Polonia.

Si tratta Rosa Lo Faro e Rita Maria Pirrotta. Parte del ricavato della serata servirà infatti a coprirne le spese di viaggio. Delicata e puntuale la satira messa in atto dalle ragazze e dai ragazzi dell’Agesci, i quali hanno simulato e messo in scena per la tombolata una puntata del noto programma televisivo condotto da Barbara D’Urso e Crisiano Malgioglio, con piccoli sketch su vizi e virtù dello scillese medio, dal gusto per il pettegolezzo alle giuste priorità quotidiane come quella “del trionfino” e del “basta che si faccia la festa di San Rocco”. Una serata di serena allegria, ad alleggerire certo l’ultima settimana che ha con le sue disastrose mareggiate sconvolto l’intero litorale, provocando danni ingenti da Scilla a Bagnara, ed in particolare Favazzina.

Francesco Ventura