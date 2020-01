SCILLA Il lungomare ancora invaso dalla sabbia dopo le mareggiate dei giorni scorsi

a - sabbia - scilla Disagi in via Marina dopo l'ultima mareggiata. A distanza di una settimana il lungomare non è stato ripulito dalla sabbia portata dal mare e risulta difficile transitare. Il maltempo che ha colpito l'area scillese ha procurato danni alla galleria che collega il porto al quartiere di Marina Grande.

L'arteria in passato era stata chiusa al traffico veicolare per il pericolo di caduta di alcune parti del soffitto. Con difficltà le auto transitano sul lungomare, in quanto la sabbia è stata solo spostata ai margini della strada e anche il marciapiede risulta occupato. Alcuni ristoratori hanno ripulito la parte antistante il loro esercizio commerciale e i visitatori che hanno scelto Scilla per le vacanze natalizie sno impediti a passeggiare sul lungomare.

I residenti sono fiduciosi e attendono che i vertici comunali facciano la loro parte: "le due mareggiate che hanno colpito Scilla lo scorso dicembre hanno lasciatyo il lungomare in ginocchio. E' necessario liberare la strada dalla sabbia e ripristinare i luoghi. Continuamo ad assistere all'abbandono di quest'area solo perchè siam nel periodo invernale". Secondo quanro trapeklato da Palazzo San Rocco, il Comune sembra stia facendo i conti con problemi economici relativi alle passate amministrazioni. La mancata pulizia del lungomare potrebbe essere legata alle ristrettezze economiche.

Tina Ferrera